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    യു.എസിന് മറക്കാനാവാത്ത പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് മുജ്തബ ഖാംനഈ | Ayatollah Mojtaba Khamenei

    date_range 20 July 2026 11:32 AM IST


    TAGS:Ayatollah Ali KhameneiIsrael Iran WarUS Israel Iran War
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