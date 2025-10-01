Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_rightയു.എസ് സർക്കാറിന്...

    Videos

    യു.എസ് സർക്കാറിന് ‘ഷട്ട്ഡൗൺ’; ട്രംപ് വെള്ളം കുടിക്കും! | us government shutdown

    date_range 1 Oct 2025 2:07 PM IST


    TAGS:US GovernmentUS shutdownDonald Trump
    More Videos
    X