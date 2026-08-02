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Madhyamam
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    വെള്ളമിറങ്ങിയോ? തിരികെ വീടുകളിലേക്ക് കയറും മുമ്പ് ഈ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ നിർബന്ധം

    date_range 2 Aug 2026 5:27 PM IST


    TAGS:FloodMandatorySafety Precautionsback homeKerala
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