    കത്തുന്ന ചുടിന് ആശ്വാസമേകി ഒമാനിലുടനീളം താപനില കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങി

    date_range 11 Oct 2025 6:44 PM IST


    TAGS:Gulf Newsgulfgulf updates omanOman
