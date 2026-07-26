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Madhyamam
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    സുൽത്താൻ ഹൈതം ജോർഡൻ രാജാവുമായും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റുമായും ചർച്ച നടത്തി

    date_range 26 July 2026 5:26 PM IST


    TAGS:french presidentgulf updates omanSultan HaithamJordanian crown prince
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