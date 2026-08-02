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Madhyamam
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    കനത്ത ചൂട്: ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ കെ.ജി മുതൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനാക്കി

    date_range 2 Aug 2026 4:48 PM IST


    TAGS:heatindian schoolsonline classOman
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