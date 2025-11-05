Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_rightവിദേശ ഉംറ തീർഥാടകർക്ക്...

    Videos

    വിദേശ ഉംറ തീർഥാടകർക്ക് സേവനം: ലൈസൻസിന് നിബന്ധനകൾ നിശ്ചയിച്ചു

    date_range 5 Nov 2025 3:42 PM IST


    TAGS:licenseSaudi Newshajj ministryforeign Umrah pilgrims
    More Videos
    X