Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_rightസൗദിയിൽ ഗാർഹിക...

    Videos

    സൗദിയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പള വിതരണം നാലാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു

    date_range 4 Oct 2025 5:24 PM IST


    TAGS:salary distributionDomestic workerSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    More Videos
    X