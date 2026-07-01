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    യൂറോപ്പ് കത്തുന്നു! ഉഷ്ണതരംഗത്തിൽ 1300-ലേറെ മരണം | Heatwave impact in Europe

    date_range 1 July 2026 11:00 AM IST


    TAGS:Europe heatwave
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