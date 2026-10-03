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Madhyamam
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    "വോട്ട് കൊള്ളയടിച്ചവർ രാജി വെക്കുംവരെ സമരം!"| Madhyamam |

    date_range 3 Oct 2026 3:20 PM IST


    TAGS:KarnatakakaGyanesh KumarVote ChoriCJP ProtestCJP Party
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