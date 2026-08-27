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Madhyamam
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    നബിദിനം; 459 തടവുകാർക്ക് മാപ്പ് നൽകി ഒമാൻ സുൽത്താൻ

    date_range 27 Aug 2026 5:56 PM IST


    TAGS:prisonerssultanpardonsOmanProphet's Day
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