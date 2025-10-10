Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_rightസമാധാന...

    Videos

    സമാധാന നൊബേൽ;ട്രംപിന്റെ സ്വപ്നം​? ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം

    date_range 10 Oct 2025 7:17 AM IST


    TAGS:Trump govtNobel Prize 2025
    More Videos
    X