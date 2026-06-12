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Madhyamam
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    ഫലസ്തീൻ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാതെ മിഡിലീസ്റ്റിൽ സമാധാനം സാധ്യമല്ല; യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഒമാൻ

    date_range 12 Jun 2026 5:09 PM IST


    TAGS:Palestinemiddle eastpeaceun security council
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