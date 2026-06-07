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Madhyamam
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    മേയ് മാസത്തിൽ ഒമാനിൽ കടുത്ത ചൂട്; ബർകയിൽ 49.1°C

    date_range 7 Jun 2026 7:28 PM IST


    TAGS:gulf updates omanOmangulfnewsmalayalam
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