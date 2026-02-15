Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​മാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 2.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന

    date_range 15 Feb 2026 8:25 PM IST


    TAGS:newsgulf updates omanoman airports
