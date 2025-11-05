Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_rightമംദാനിയു​ടെ വിജയം:...

    Videos

    മംദാനിയു​ടെ വിജയം: ട്രംപിന്റെ മുഖത്തേറ്റ അടി | zohran mamdani

    date_range 5 Nov 2025 3:37 PM IST


    TAGS:NewyorktrumbZohran Mamdani
    More Videos
    X