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Madhyamam
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    ദുരന്തങ്ങൾ ചോദിച്ചുവാങ്ങുന്ന നേപ്പാൾ സർക്കാർ!

    date_range 29 Aug 2026 9:16 PM IST


    TAGS:Landslidenepal governmentdisasterNepal landslide
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