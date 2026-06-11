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    ഒമാനിൽ നിർബന്ധിത ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ; പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ച് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം

    date_range 11 Jun 2026 5:40 PM IST


    TAGS:MandatoryMinistry of Laborinspectionslunch break lawgulfupdatesoman
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