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Madhyamam
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    1100 ച. അടി വീടും 800 സി.സി കാറുമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡിൽ ഇളവിന് സാധ്യത | rationcard

    date_range 28 July 2026 8:28 AM IST


    TAGS:Kerala Govtudf govtration cardVD Satheesan
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