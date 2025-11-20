Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_rightഗതാഗത, ലോജിസ്റ്റിക്...

    Videos

    ഗതാഗത, ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിൽ, സൗദിയിൽ സ്വദേശിവത്കരണം ശക്തം

    date_range 20 Nov 2025 5:26 PM IST


    TAGS:transportationIndigenization:Saudi ArabiaLogistics Sector
    More Videos
    X