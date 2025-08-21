Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_rightന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ...

    Videos

    ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു

    date_range 21 Aug 2025 5:38 PM IST


    TAGS:Muscat International Airportgulf updates omanHeavy RainWeather Updates
    More Videos
    X