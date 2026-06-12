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Madhyamam
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    കുവൈത്തിൽ ചൂട് കനക്കും; വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യത

    date_range 12 Jun 2026 3:42 PM IST


    TAGS:heatwaveKuwaitStrong dust storm
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