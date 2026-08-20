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Madhyamam
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    ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഉടമകൾക്ക് കിടിലൻ ഓഫർ! വണ്ടി ഇനി കൂടുതൽ കാലം ഓടിക്കാം

    date_range 20 Aug 2026 6:49 PM IST


    TAGS:GovernmentElectric VehicleDraft bill
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