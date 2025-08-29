Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_right‘എ​ന്നെ സ​ഹി​ച്ച​തി​ന്...
    Entertainment
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 8:55 AM IST

    ‘എ​ന്നെ സ​ഹി​ച്ച​തി​ന് ബി​ഗ് ബി​ക്ക് ഒ​രു റോ​ൾ​സ് റോ​യ്സ്’

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ച്ച​ന് നാ​ല​ര​​ക്കോ​ടി​യു​ടെ കാ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തി​ന് അ​മ്മ​യു​ടെ ത​ല്ലു വാ​ങ്ങി​യ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​മു​ഖ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ വി​ധു വി​നോ​ദ് ചോ​പ്ര
    amitabh bachan and vidhu vinod chopra
    cancel

    വി​ധു വി​നോ​ദ് ചോ​പ്ര സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ഏ​ക​ല​വ്യ: ദ ​റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡി’​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ അ​മി​താ​ഭ് ബ​ച്ച​ൻ എ​ത്തി​യ​ത് വെ​റും​കൈ​യോ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു. ‘എ​ന്താ​ണി​ങ്ങ​നെ, ല​ഗേ​ജൊ​ന്നു​മി​ല്ലേ ?’ എ​ന്ന വി​നോ​ദ് ചോ​പ്ര​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ബി​ഗ് ബി ​സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി​ത​ന്നെ ഉ​ത്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘താ​ങ്ക​ളെ സ​ഹി​ച്ച് ഞാ​ൻ ഒ​രാ​ഴ്ച പോ​ലും തു​ട​രി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്, ല​ഗേ​ജൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ എ​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ച്ച​ത് ഭാ​ര്യ ജ​യ​യാ​ണ്’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്ന അ​മി​താ​ഭി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. ‘‘ജ​യ ബ​ച്ച​ന്റെ പ്ര​വ​ച​നം ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഞാ​നി​പ്പോ​ൾ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തു​ന്നു. സെ​റ്റി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളി​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ ഭ​യ​ങ്ക​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി.

    പ​ക്ഷേ, അ​മി​താ​ഭ് പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു, ചി​ത്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​പോ​ലെ ഒ​രു താ​രം എ​ന്നെ സ​ഹി​ച്ച് ഷൂ​ട്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത് വ​ലി​യ കാ​ര്യം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.’’ - 2007 ൽ നടന്ന സംഭവം വി​ധു വി​നോ​ദ് ചോ​പ്ര ഈ​യി​ടെ ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​റ്റൊ​രു ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ​യും കൂ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ‘‘എ​ന്നെ ഇ​ത്ര​മേ​ൽ സ​ഹി​ച്ച അ​മി​താ​ഭി​ന് ഞാ​ൻ നാ​ല​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ റോ​ൾ​സ് റോ​യ്സ് കാ​ർ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ഞാ​ൻ അ​മ്മ​യേ​യും ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    അ​മ്മ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ കാ​റി​ന്റെ കീ ​അ​മി​താ​ഭി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചു വ​ന്ന് എ​നി​ക്കൊ​പ്പം കാ​റി​ൽ ക​യ​റി. ഒ​രു നീ​ല മാ​രു​തി വാ​നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ വ​ണ്ടി. ഡ്രൈ​വ​റും ഇ​ല്ല. ബി​ഗ് ബി​യെ അ​മ്മ ലം​ബൂ എ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ക്കാ​റ്. ‘‘നീ ​ലം​ബു​വി​ന് കാ​ർ ന​ൽ​കി അ​ല്ലേ, നീ​യെ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു കാ​റു വാ​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല ? ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു, അ​തെ. സ​മ​യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു കാ​ർ വാ​ങ്ങും അ​മ്മേ എ​ന്ന്. അ​മ്മ വീ​ണ്ടും: പ​ത്തു​പ​തി​നൊ​ന്ന് ല​ക്ഷ​മാ​യി​ക്കാ​ണു​മ​ല്ലേ? ഞാ​ൻ ചി​രി​ച്ചു, നാ​ല​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ കാ​റാ​ണ​തെ​ന്ന് ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘മ​ണ്ട​ൻ’ എ​ന്നു വി​ളി​ച്ച് അ​മ്മ എ​ന്നെ ഒ​റ്റ​യ​ടി.’’ -വി​ധു പ​റ​യു​ന്നു. മുന്നഭായ് എം.ബി.ബി.എസ്, പികെ എന്നു തുടങ്ങി വി​ധു ഒ​ട്ടേ​റെ ഹി​റ്റ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Entertainment NewsVidhu Vinod ChopraLatest NewsAmitabh Bachan
    News Summary - Director slapped by mother for gifting Rs 4.5 cr Rolls Royce to Amitabh Bachchan
    Similar News
    Next Story
    X