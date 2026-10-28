Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_right'സിനിമാപ്പാട്ടിൽ...

    Videos

    'സിനിമാപ്പാട്ടിൽ സാഹിത്യം നോക്കരുത്'| Madhyamam |

    date_range 28 Oct 2026 4:29 PM IST


    TAGS:LyricistMalayalam songsgireesh puthencherymalayalam film songsinterview
    More Videos
    X