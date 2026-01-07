Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightVideoschevron_rightട്രംപിനെ...

    Videos

    ട്രംപിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഗുസ്താവോ പെട്രോ: ‘തൊട്ടാൽ പോരാട്ടവീര്യം അഴിച്ചുവിടും’ | gustavopetro

    date_range 7 Jan 2026 6:01 PM IST


    TAGS:Donald TrumpGustavo Petro
    More Videos
    X