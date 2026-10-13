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    മസീറയിൽ 5.775 ദശലക്ഷം റിയാലിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര വാണിജ്യ പദ്ധതി

    date_range 13 Oct 2026 5:34 PM IST


    TAGS:projectMasirahMasirah Tourism
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