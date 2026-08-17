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Madhyamam
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    "അവർ മനുഷ്യരല്ല, ദിവസവും 40 ഫലസ്തീനികളെ കൊല്ലണം!" -ഇസ്രായേൽ മന്ത്രി| Madhyamam |

    date_range 17 Aug 2026 5:47 PM IST


    TAGS:GazaIsraelPalestiniansIsraeli ministers
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