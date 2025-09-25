Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMultimediachevron_rightPodcastschevron_rightEditorialchevron_rightസ്വന്തം അജണ്ടകളുമായി...

    Podcasts



    സ്വന്തം അജണ്ടകളുമായി കേന്ദ്രം യു.ജി.സിയെ ഇറക്കുമ്പോൾ

    date_range 25 Sept 2025 6:00 AM IST



    TAGS:Narendra ModiUniversity Grants CommissionEditorial Podcast
    More Podcasts
    X