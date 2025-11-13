Begin typing your search above and press return to search.
മാധ്യമം എഡിറ്റോറിയൽ 2025 നവംബർ 13 വ്യാഴം
‘തിന്മയുടെ അച്ചുതണ്ടാ’യി യു.എസ് വ്യവഹരിച്ചുപോന്ന നാലു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാലാമതായിരുന്ന സിറിയയുടെ സാരഥിയെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിച്ചത്
സിറിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ചരിത്രം കുറിച്ച വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശനം
date_range 13 Nov 2025 5:00 AM IST
