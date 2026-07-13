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Madhyamam
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    വീണ്ടെടുക്കണം, സ്വതന്ത്ര വിദേശ നയം

    date_range 13 July 2026 6:00 AM IST
    TAGS:Narendra Modiindian economyindian politicsMadhyamam Editorial Podcastbilateral relations
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