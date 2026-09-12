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Madhyamam
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    കേ​ര​ളം ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​വ​രു​ത്

    date_range 12 Sept 2026 6:00 AM IST
    TAGS:Kerala GovernmentPower OutageElectricity ministerSunny JosephKerala
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