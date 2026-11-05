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    ലുല യുടെ ബ്രസീൽ: പ്രതീക്ഷകളും വെല്ലുവിളികളും

    date_range 5 Nov 2026 6:30 AM IST
    TAGS:Climate Newsbrazil presidentLuiz Inácio Lula da SilvaAmazone ForestEnvironmental Policy
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