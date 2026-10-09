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    ഭരണകൂടം ലക്ഷദ്വീപിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നു

    date_range 9 Oct 2026 6:00 AM IST
    TAGS:Kerala High CourtAdministrationMadhyamam Editorial PodcastLakshadweepLakshadweep development
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