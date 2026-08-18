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Madhyamam
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    ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രത്യാശ പകരുന്ന പ്രസ്താവന

    date_range 18 Aug 2026 6:30 AM IST
    TAGS:chief justiceStatementsSupreme CourtJustice Surya Kant
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