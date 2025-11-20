സകരിയ ജോക്കട്ടെയെ ആദരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 20 Nov 2025 7:31 AM IST
Updated Ondate_range 20 Nov 2025 7:31 AM IST
സകരിയ ജോക്കട്ടെയെ ആദരിച്ചുtext_fields
News Summary - Zakaria Jokatte honored
മംഗളൂരു: കർണാടക രാജ്യോത്സവ അവാർഡ് ജേതാവും പ്രമുഖ പ്രവാസി സംരംഭകനുമായ സകരിയ ജോക്കട്ടെയെ അൽ ഇബാദ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ആദരിച്ചു. ചെയർമാൻ ബഷീർ സാഗർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ജുവേരിയ ഹയാത്ത്, ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികൾ, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അഹമ്മദ് ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. സാറാ അർഷിയ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു, മിഷ അമാനി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
