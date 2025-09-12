Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    12 Sept 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 7:42 AM IST

    ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍ സി​റ്റി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍ യു​വ ഹ​ബ്ബ

    garden city university
    ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍ സി​റ്റി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യു​ടെ (സി.​ഐ.​ഐ) യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് (വൈ.​ഐ) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (ജി.​സി.​യു) കാ​മ്പ​സി​ൽ ‘യു​വ ഹ​ബ്ബ’, ‘ഫ്യൂ​ച്ച​ർ 5.0 ക്ലൈ​മ​റ്റ് ആ​ക്ഷ​ൻ അ​ഞ്ചാം ദേ​ശീ​യ പ​തി​പ്പ് എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം 45ല​ധി​കം യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് ക്ല​ബു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 3,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വും ക​ഥാ​കൃ​ത്തും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ ജെ.​എ​സ്. അ​മോ​ഘ​വ​ർ​ഷ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മി​യാ​വാ​ക്കി വ​നം പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ - ആ​ർ.​കെ. ന​ക്ഷ​ത്ര (നോ​യി​ഡ), ഇ-​മാ​ലി​ന്യ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ന്‍ഡ് റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് -യു​വ​രാ​ജ് സി​ങ് (ജ​യ്പു​ർ), ജ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും കു​ളം പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​വും -എ.​പി. ലോ​ഗ വി​കാ​ഷ് (സേ​ലം) എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ യു​വ ഹ​ബ്ബ​യി​ൽ 2000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

