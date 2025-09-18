Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    18 Sept 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 8:54 AM IST

    യു​വ ദ​സ​റ ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി

    യു​വ ദ​സ​റ ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 23 മു​ത​ല്‍ 27 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു​വ ദ​സ​റ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ മു​ഖേ​ന ല​ഭി​ക്കും. ദ​സ​റ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ല്‍നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടോ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ മു​ഖേ​ന​യോ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ജി. ​ഗോ​പാ​ല​സ്വാ​മി അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ബ്സൈ​റ്റ്: bookmyshow.com

    TAGS:Bangalore
    News Summary - yuva dussehra ticket
