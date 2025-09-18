Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 18 Sept 2025 8:54 AM IST
Updated Ondate_range 18 Sept 2025 8:54 AM IST
യുവ ദസറ ടിക്കറ്റ് നൽകിത്തുടങ്ങിtext_fields
bookmark_border
News Summary - yuva dussehra ticket
Listen to this Article
ബംഗളൂരു: സെപ്റ്റംബര് 23 മുതല് 27 വരെ നടക്കുന്ന യുവ ദസറ ടിക്കറ്റുകള് ഓണ്ലൈന് മുഖേന ലഭിക്കും. ദസറ നടക്കുന്ന ഉത്തനഹള്ളിയില്നിന്ന് നേരിട്ടോ ഓണ്ലൈന് മുഖേനയോ ടിക്കറ്റുകള് ലഭിക്കുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര് ജി. ഗോപാലസ്വാമി അറിയിച്ചു. വെബ്സൈറ്റ്: bookmyshow.com
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story