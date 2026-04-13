Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightയൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 13 April 2026 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 11:02 AM IST

    യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഫൈറോസ് ഖാനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ബംഗളൂരു: ധാർവാഡിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഫൈറോസ് ഖാൻ പത്താനെ(34)നാലംഗ സംഘം ഹാഷ്മി നഗറിലെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി വെട്ടിക്കൊന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉടൻ വിവരമറിയിച്ച് എത്തിയ പൊലീസ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടന്ന ഫൈറോസിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    അക്രമ വിവരം പരന്നതോടെ അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സബ്-അർബൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് നിരവധി അനുയായികൾ തടിച്ചുകൂടി. ഹുബ്ബള്ളി-ധാർവാഡ് പൊലീസ് കമീഷണർ എൻ. ശശികുമാർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ ശാന്തരാക്കി. സി.സിടി.വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാന പ്രതി ഒളിവിലാണെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമീഷണർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: news, youth congress leader, metro news, Banglore News
    News Summary - Youth Congress leader Fayroz Khan hacked to death
    X