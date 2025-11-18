Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 7:45 AM IST

    പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു : യു​വ​തി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ക​ഡ​ബ പൊ​ലീ​സ് യു​വാ​വി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ഡ​ബ സ്വ​ദേ​ശി ഉ​മേ​ഷ് ഗൗ​ഡ​യാ​ണ്(23) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഈ ​മാ​സം 13ന് ​രാ​ത്രി യു​വ​തി വീ​ടി​ന്റെ ചാ​യ്പി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട് ഭ​ർ​ത്താ​വും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ണ​ർ​ന്ന് ഉ​മേ​ഷ് ഗൗ​ഡ​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പ്ര​തി അ​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ര​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി ജാ​തീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ (അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ) നി​യ​മ​ത്തി​ലെ​യും ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത​യി​ലെ​യും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Youth arrestedScheduled Caste LawPOCSO Case
    News Summary - Youth arrested in POCSO case
    Similar News
    Next Story
    X