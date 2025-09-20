Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 12:10 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 12:10 PM IST

    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ്ര​കോ​പ​ന സ​ന്ദേ​ശം: യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ്ര​കോ​പ​ന സ​ന്ദേ​ശം: യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം പേ​ജി​ലൂ​ടെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് യു​വാ​വി​നെ മം​ഗ​ളൂ​രു സി.​ഇ.​എ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​തി​വാ​യി ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഏ​റെ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട​യി​ലെ മ​ല​വ​ന്തി​ഗെ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ് (22) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രാ​വ​ലി ടൈ​ഗേ​ർ​സ് 909 എ​ന്ന ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം ഹാ​ൻ​ഡി​ൽ വ​ഴി പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് ജൂ​ലൈ 19ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു സി.​ഇ.​എ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ക്ട് (സെ​ക്ഷ​ൻ 66 (സി)), ​ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യു​ടെ സെ​ക്ഷ​ൻ 56, 353(1), 192 എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​ഫി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി, ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. ബ​ജ്‌​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം പേ​ജി​നെ​തി​രെ മ​റ്റൊ​രു കേ​സും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

