Madhyamam
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:35 AM IST

    യു​വ​തി​യു​ടെ അ​ഴു​കി​യ ജ​ഡം കി​ട​ക്ക​ക്ക​ടി​യി​ൽ; ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഒ​ളി​വി​ൽ

    യു​വ​തി​യു​ടെ അ​ഴു​കി​യ ജ​ഡം കി​ട​ക്ക​ക്ക​ടി​യി​ൽ; ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഒ​ളി​വി​ൽ
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ള​ഗാ​വി ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​ദ​ല​ഗി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​മ​ലാ​ദി​നി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​യു​ടെ അ​ഴു​കി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടി​ലെ കി​ട​ക്ക​യു​ടെ അ​ടി​യി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​ഡ്ഡി പ്ലോ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​കാ​ശ് സ​ദാ​ശി​വ് ക​മ്പാ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സാ​ക്ഷി​യാ​ണ് (24) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ആ​കാ​ശ് ഭാ​ര്യ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​കാ​ശി​ന്റെ മാ​താ​വ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റ​ത്ത​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    2025 മേ​യ് 24നാ​ണ് ആ​കാ​ശും സാ​ക്ഷി​യും വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ​ത്. ആ​കാ​ശി​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​സ​മ​യ​ത്ത് ആ​കാ​ശി​ന്റെ മാ​താ​വ് ശോ​ഭ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്നു. ആ​കാ​ശ്, മാ​താ​വ് ശോ​ഭ, പി​താ​വ് സ​ദാ​ശി​വ്, ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​യ നാ​ദി​നി, ഭ​ർ​ത്താ​വ് ആ​ന​ന്ദ്, പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ കാ​ദേ​ശ് ന​വി എ​ന്നി​വ​ർ സ്ത്രീ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് സാ​ക്ഷി​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ദ​ല​ഗി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Police Casedomestic abuseMurder CaseCrime
