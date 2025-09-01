Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കൊ​ല:...
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:29 AM IST

    ദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കൊ​ല: യു​വ​തി​യെ പി​താ​വ് കൊ​ന്നു ക​ത്തി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    honour killing
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ത​ര ജാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​നെ പ്ര​ണ​യി​ച്ച മ​ക​ളെ പി​താ​വ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ത്തി​ച്ചു. ഫ​ർ​ഹ​താ​ബാ​ദ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ക​ല​ബു​റ​ഗി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മേ​ല​കു​ണ്ട ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ്ര​തി​യാ​യ ശ​ങ്ക​ർ കൊ​ൽ​ക്കൂ​ർ എ​ന്ന​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ളെ സ​ഹാ​യി​ച്ച മ​റ്റു ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ശ​ര​ണു, ദ​ത്ത​പ്പ എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് തി​ര​യു​ക​യാ​ണ്. സം​ഭ​വം പൊ​ലീ​സ് വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ: ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 18 വ​യ​സ്സു​ള്ള ക​വി​ത ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ പ്രീ​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി ക​ല​ബു​റ​ഗി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​വി​ത, അ​തേ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ കു​റു​ബ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മാ​ല​പ്പ പൂ​ജാ​രി എ​ന്ന യു​വാ​വു​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ല് മാ​സം മു​മ്പ്, ക​വി​ത​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ അ​വ​ളു​ടെ ബ​ന്ധം ക​ണ്ടെ​ത്തി കോ​ള​ജി​ൽ പോ​വു​ന്ന​ത് ത​ട​ഞ്ഞു. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്, ക​വി​ത ത​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു, താ​ൻ മ​ല​പ്പ​യെ മാ​ത്ര​മേ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കൂ എ​ന്നും അ​വ​ർ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​നോ​ടൊ​പ്പം ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​വി​ത​യു​ടെ കു​ടും​ബം അ​വ​ളെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​വി​ത ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു, താ​ൻ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​വ​ളു​ടെ പി​താ​വ് ശ​ങ്ക​റും ര​ണ്ട് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ളെ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് കീ​ട​നാ​ശി​നി ക​ഴി​ച്ച് മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ ശ്ര​മി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, മൃ​ത​ദേ​ഹം ഒ​രു ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:honor killingpolice arrestmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Young woman burned to death by her father
    Similar News
    Next Story
    X