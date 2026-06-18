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    Metro
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 9:40 AM IST

    പ​ങ്കാ​ളി​യെ യു​വാ​വ് ക​ഴു​ത്ത് ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ന്നു

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    പ​ങ്കാ​ളി​യെ യു​വാ​വ് ക​ഴു​ത്ത് ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ന്നു
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    അ​നു​ഷ

    മൈ​സൂ​രു: ഹാ​സ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ക​ലേ​ഷ് പു​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വ​തി​യെ ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല്ലേ​ശ്വ​ര​ത്ത് ഒ​പ്പം താ​മ​സി​ച്ച യു​വാ​വ് ക​ഴു​ത്ത് ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി.

    അ​നു​ഷ (20) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ സ​ക​ലേ​ഷ് പു​ർ സ്വ​ദേ​ശി ശ​ര​ത്തി​നെ (25) ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം വ​ഴി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​രു​വ​രും ആ​റ് മാ​സ​മാ​യി മ​ല്ലേ​ശ്വ​ര​ത്ത് വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക​ർ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ശ​ര​ത് പ​ങ്ക​ളി​യു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്കം കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ശേ​ഷാ​ദ്രി​പു​രം പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നു​ഷ​യു​ടെ പി​താ​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

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    TAGS:KarnatakaBengaluruCrime
    News Summary - Young man strangles partner to death
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