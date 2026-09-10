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    വനിത ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

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    വനിത ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
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    രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ല്ലാ​രെ ഗ​വ. ഗേ​ൾ​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ നി​ന്ന് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​നെ ബെ​ല്ലാ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പു​ത്തൂ​ർ കോ​ൾ​ത്തി​ഗെ നി​വാ​സി കെ ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നാ​ണ് (35) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഗേ​ൾ​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വാ​ർ​ഡ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്:​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് രാ​വി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ഉ​ണ​ങ്ങാ​ൻ വെ​ച്ച വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​താ​യ​താ​യി. സി​സി​ടി​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ജ്ഞാ​ത യു​വാ​വ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Youth arrested for stealing clothes from women's hostel
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