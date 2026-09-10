വനിത ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

വനിത ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: ബെല്ലാരെ ഗവ. ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ യുവാവിനെ ബെല്ലാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുത്തൂർ കോൾത്തിഗെ നിവാസി കെ രാമചന്ദ്രനാണ് (35) അറസ്റ്റിലായത്.
ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് കേസെടുത്താണ് അറസ്റ്റ്.പരാതിയിൽ പറയുന്നത്:സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് രാവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണങ്ങാൻ വെച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ കാണാതായതായി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അന്ന് പുലർച്ചെ അജ്ഞാത യുവാവ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതായി കണ്ടു. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് പരാതി നൽകി.
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