Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightയോ​ഗി​ഷ് ഗൗ​ഡ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 April 2026 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 8:40 AM IST

    യോ​ഗി​ഷ് ഗൗ​ഡ​ർ വ​ധ​ക്കേ​സ് ;കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​ന​യ് കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം

    text_fields
    bookmark_border
    2016ൽ ​ധാ​ർ​വാ​ഡി​ലെ ജി​മ്മി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​യ യോ​ഗി​ഷ് ഗൗ​ഡ​റെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്
    യോ​ഗി​ഷ് ഗൗ​ഡ​ർ വ​ധ​ക്കേ​സ് ;കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​ന​യ് കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​ജെ.​പി.​നേ​താ​വ് യോ​ഗി​ഷ് ഗൗ​ഡ​റി​ന്‍റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ. വി​ന​യ് കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ജ​ഡ്ജി സ​ന്തോ​ഷ് ഗ​ജാ​ന​ന ഭ​ട്ടാ​ണ് വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. ഗൗ​ഡ​റി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ 17 പ്ര​തി​ക​ളും കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ധാ​ർ​വാ​ഡ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹെ​ബ്ബ​ള്ളി ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​മാ​യ യോ​ഗി​ഷ് ഗൗ​ഡ​ർ 2016ലാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷാ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കൊ​ല​പാ​ത​കം, ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ (സി.​ബി.​ഐ) അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശി​ക്ഷ ഇ​ള​വ് കൂ​ടാ​തെ മ​ര​ണം വ​രെ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യ ശി​വാ​ന​ന്ദ പെ​ർ​ല​യും എ​സ്. ഹേ​മ​ഹാ​ദും വാ​ദി​ച്ചു.

    2016 ജൂ​ൺ 15 ന് ​ധാ​ർ​വാ​ഡി​ലെ ജി​മ്മി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​യ യോ​ഗി​ഷ് ഗൗ​ഡ​റെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് 2019 ൽ ​കേ​സ് സി.​ബി.​ഐ.​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:imprisonmentDharwadMurder CaseBanglore
    News Summary - Yogish Gowda murder case: 16 people including Congress MLA Vinay Kulkarni sentenced to life imprisonment
    Similar News
    Next Story
    X