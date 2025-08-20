Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightയെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ ​മെട്രോ;...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 8:03 AM IST

    യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ ​മെട്രോ; ഇനി 15 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ ഓ​ടും

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ടം ഈ ​ആ​ഴ്ച
    യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ ​മെട്രോ; ഇനി 15 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ ഓ​ടും
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​​ർ.​​വി റോ​​ഡ് മു​​ത​​ൽ ബൊ​​മ്മ​​സാ​​ന്ദ്ര​വ​​രെ നീ​​ളു​​ന്ന 19.15 കി.​​മീ. യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ ഈ ​ആ​ഴ്ച​മു​ത​ല്‍ പു​തി​യ ട്രെ​യി​ന്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ന​ട​ത്തും. നി​ല​വി​ല്‍ 25 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ട്രെ​യി​ന്‍ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് 15 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ല്‍ മൂ​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ള്‍ കൂ​ടി സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് നീ​ക്കം.

    നാ​ലാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​നി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ കോ​ച്ച് ഹെ​ബ്ബ​ഗൊ​ഡി ഡി​പ്പോ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച എ​ത്തി. ബാ​ക്കി അ​ഞ്ച് കോ​ച്ചു​ക​ള്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യും എ​ത്തി. വി​വി​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ട്രെ​യി​ന്‍ യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ല്‍ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങും. നാ​ലാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ടം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചാ​ല്‍ ട്രെ​യി​നു​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഇ​ട​വേ​ള 15 മി​നി​റ്റാ​ക്കി കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​റ് ട്രെ​യി​നു​ക​ളും സ​ര്‍വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചാ​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Train ServiceMetro Servicemetro newsBMRCLLatest NewsBanglore NewsYellow Line
    News Summary - Yellow Line Metro; Will now run at 15-minute intervals
    Similar News
    Next Story
    X