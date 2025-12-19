Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    19 Dec 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 8:55 AM IST

    യെല്ലോ ലൈൻ മെട്രോ: ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു

    യെല്ലോ ലൈൻ മെട്രോ: ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​എം.​ടി.​സി) ന​മ്മ മെ​ട്രോ​യു​ടെ യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ പാ​ത​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി തു​റ​ന്ന മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ വ​ള​രെ അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി, ഹൊ​സ റോ​ഡ്, റാ​ഗി​ഗു​ഡ്ഡ, ജ​യ​ദേ​വ, ബി.​ടി.​എം. ലേ​ഔ​ട്ട്, ബോ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ക​ട് ലു ​ഗേ​റ്റ്, ഇ​ന്‍ഫോ​സി​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ കൊ​ന​പ്പ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ബ​യോ കോ​ണ്‍ ഹെ​ബ്ബ​ഗോ​ഡി, ബേ​ര​റ്റ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര, സി​ങ്ക സാ​ന്ദ്ര, ഹൊ​ങ്ക​സാ​ന്ദ്ര, സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ സി​ല്‍ക് ബോ​ര്‍ഡ്, ആ​ര്‍.​വി. റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ള്‍.

    News Summary - Yellow Line Metro: Bus stops replaced
