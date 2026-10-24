സ്റ്റിങ് ഓപറേഷൻ: പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പങ്ക്; യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ

സ്റ്റിങ് ഓപറേഷൻ: പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പങ്ക്; യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യtext_fields
ബംഗളൂരു: തന്റെ പിതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകര്ക്കാനുള്ള സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനു പിറകില് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് നഗരവികസന മന്ത്രി ഡോ. യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു. യതീന്ദ്രയുടെ പ്രസ്താവനക്ക് തൊട്ടുപിറകെ സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരായ 'സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ' പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പാർട്ടിയിലെ കൃപ ആൽവക്ക് കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
കഴിഞ്ഞ മാസാവസാനം സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ അടങ്ങിയ രണ്ട് വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ വീഡിയോകളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതില് നിന്നും മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് നേടുകയും വിഷയത്തില് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ആളുകൾക്കും ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും ഒരു സ്ത്രീയും സംഭവത്തില് പങ്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇവര് സ്വയം ചെയ്തതാണോ അതോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയാല് ചെയ്തതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം. പിതാവ് അസ്വസ്ഥനാണ്.
40 വർഷത്തെ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല. അന്വേഷണം സമഗ്രമായി നടത്തണമെന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനോടും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.