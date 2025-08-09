Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ന് ലോ​ക ആ​ദി​വാ​സി ദി​നം; വ​നാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നാ​യി നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ളെ​യി​ൽ ബ​ഹു​ജ​ന പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ആ​ദി​വാ​സി ജ​മ്മു​പാ​ളെ ഹ​ക്കു സ്ഥാ​പ​ന സ​മി​തി(​എ​ന്‍.​എ.​ജെ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്) നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ​യി​ൽ ബ​ഹു​ജ​ന പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ലോ​ക ആ​ദി​വാ​സി ദി​ന​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ളെ നാ​നാ​ച്ചി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഗേ​റ്റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ എ​ന്‍.​എ.​ജെ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ന് പു​റ​മെ, സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, വ​നാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ണി​ചേ​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​ദി​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. 2006ലെ ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​വും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നും ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഗോ​ത്ര​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ര​വ​ധി നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​റും കു​ട​ക്, മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ളെ ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ക​ര​ടി​ക്ക​ല്ലു ആ​റ്റു​രു കോ​ളി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ജെ​നു കു​റു​ബ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​ര​വ​ധി ക​ള്ള​ക്കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ കു​ടു​ക്കി കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ആ​ദി​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. വ​നാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ‘ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍’ എ​ന്ന് മു​ദ്ര കു​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ​ഫാ​രി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര്‍ഹോ​ളെ വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല ആ​ദി​വാ​സി ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റു​ന്നു.

    ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു പോ​രു​ന്ന വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ഷേ​ധം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ടി​ത നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും അ​ർ​ധ സൈ​നി​ക എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​നാ​വി​ന്യാ​സം ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ദു​രി​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹം പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​ന​ത്തെ​യോ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നോ വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല ഈ ​സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ചെ​റു​ത്തു നി​ല്‍പ് ത​ട​യു​ക​യും അ​വ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ള്‍ അ​ടി​ച്ച​മ​ര്‍ത്തു​ക​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന കു​ട​കി​ലു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ര്‍ഷം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ തെ​റ്റാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി വ​ന​വു​മാ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​മാ​യും ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​മൃൃ​ഗ സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രേ​ര​ക ശ​ക്തി​ക​ള്‍ ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള​ല്ലെ​ന്നും നാ​ഗ​ര്‍ ഹോ​ളെ​ക്കു ചു​റ്റു​മു​ള്ള വ്യാ​പ​ക വ​ന ന​ശീ​ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം (എ​ഫ്.​ആ​ർ.​എ) പ്ര​കാ​രം വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, പി.​വി.​ടി.​ജി​യു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മോ​ട്ട (എം.​ഒ.​ടി.​എ) നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ൽ, ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ക്രി​മി​ന​ൽ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സൈ​നി​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ലു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ഫാ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, വാ​ണി​ജ്യ കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നാ​ശം ത​ട​യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ട​ന മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

